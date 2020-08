Klasse und Lehrerin in USA sind Zeugen : Zehnjährige erlebt in Online-Schulstunde Mord an eigener Mutter mit

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Indiantown In den USA hat sich ein grauenvoller Mord abgespielt: Während einer Online-Schulstunde in den USA hat ein 27-Jähriger die Mutter einer Schülerin umgebracht. Die Tat wurde in das Klassenzimmer übertragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Zehnjährige aus Florida hat während einer Online-Schulstunde und vor den Augen ihrer Mitschüler und Lehrerin den Mord an der eigenen Mutter miterleben müssen. Auch drei weitere Kinder der 32-Jährigen und zwei Cousins hätten mitangesehen, wie der 27-jährige Exfreund sie mutmaßlich im eigenen Haus erschossen habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Das Mädchen hatte am Dienstag seinen ersten Schultag im neuen Schuljahr an der Warfield Elementary School und wurde per Video unterrichtet. Die Lehrerin der Zehnjährigen sagte den Ermittlern, sie habe Lärm aus dem Haus gehört und zunächst das Mikrofon des Mädchens abgeschaltet. Dann habe sie aber gesehen, wie ihre Schülerin sich die Ohren zugehalten und geschrien habe. Daraufhin sei die Verbindung abgebrochen.

Der 27-Jährige Exfreund wurde festgenommen und seht unter Mordverdacht.

(juw/dpa)