Es nimmt kein Ende: US-Familie wird mit perfider Masche Opfer von Extrem-Stalking

Salt Lake City Allgemein gelten Stalker als Variationen eines verschmähten Liebhabers, der seiner krankhaft Angebeteten mit Telefonanrufen und Blumenboten das Leben zur Hölle macht. Eine Familie in Utah wäre dagegen wohl froh, wenn „ihr“ Stalker nur auf solche Ideen verfiele.

Eine Familie in Utah ist Opfer von Extrem-Stalking geworden: Bis zu 20 Klempner, Pizzadienste Baumpfleger und Mitarbeiter von Abschleppfirmen klingelten täglich an ihrer Haustür in Salt Lake City - ungebeten, wie Hausbesitzer Walt Gilmore und die Polizei sagen. Zuerst hatte die Tageszeitung „Desert News“ berichtet.