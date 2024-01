Bis zu -49 Grad Celsius Winterwetter friert Norden der USA ein

Die Behörden in Iowa veröffentlichten das Foto eines vereisten Autowracks und riefen die Bürger auf, sich nicht in Gefahr zu bringen. „Der Zustand der Straßen ist äußerst gefährlich“, schrieben sie. Für Teile von Minnesota und Wisconsin gab es Schneesturmwarnungen. Montana meldete am Morgen minus 49 Grad Celsius. In Bismarck in North Dakota fiel die Temperatur auf minus 24 Grad. Für Sonntag wurden hier bis zu minus 29 Grad erwartet. Im deutlich weiter südlich gelegenen Kansas City fiel die Temperatur bei eisigem Wind auf minus 23 Grad. Der Flughafen Chicago sagte mehr als 1000 Flüge ab. In Illinois wurden für Samstag Schneehöhen von mehr als 30 Zentimetern erwartet.