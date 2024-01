In den USA Erste Stickstoff-Hinrichtung – Gefangener minutenlang bei Bewusstsein

In den USA ist erstmals ein verurteilter Mörder mithilfe von Stickstoffgas hingerichtet worden. Der 58-jährige Kenneth Eugene Smith sei am Donnerstag um 20.25 Uhr (Ortszeit) in einem Gefängnis im Bundesstaat Alabama für tot erklärt worden, teilten die Behörden mit. Zuvor hatte man ihn über eine Gesichtsmaske reines Stickstoffgas inhalieren lassen, was einen Sauerstoffmangel verursachte. Es war das erste Mal, dass in den Vereinigten Staaten eine neue Hinrichtungsmethode angewandt wurde, seit 1982 die Giftspritze - die heute am häufigsten angewandte Methode - eingeführt worden war.