US-Bundesstaat Georgia plant erste Hinrichtung seit Januar 2020

Im US-Bundesstaat Georgia ist die erste Hinrichtung seit Januar 2020 geplant. Am Mittwoch, 20. März, soll der 59-jährige Willie James Pye per Giftspritze getötet werden. Er war im Zusammenhang mit der Tötung seiner Ex-Freundin im November 1993 unter anderem wegen Mordes verurteilt worden. Die tödliche Injektion sollte ihm um 19 Uhr Ortszeit in einem Gefängnis in Jackson verabreicht werden.