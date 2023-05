Verleumdungsklage nach Missbrauchsurteil Autorin erweitert Klage gegen Trump um neue Äußerungen

Trump hat Berufung gegen seine Verurteilung eingelegt, in deren Rahmen er der Autorin fünf Millionen Dollar Schadenersatz schuldet. Die neun Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass Trump sich im Jahr 1996 eines sexuellen Übergriffs auf Carroll im Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman in Manhattan schuldig machte. Den Vorwurf der Vergewaltigung sahen sie dagegen nicht als erwiesen an.