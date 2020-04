Personalwechsel in Washington : Trump ernennt neue Sprecherin des Weißen Hauses

Washington Im Weißen Haus gab es einen erneuten Personalwechsel. Am Mittwoch hat Donald Trump die bisherige Sprecherin seines Wahlkampfteams in ihrer neuen Position ernannt. Die vorherige Mitabeiterin steht jetzt zu Diensten von Melania.

US-Präsident Donald Trump hat die bisherige Sprecherin seines Wahlkampfteams, Kayleigh McEnany, zur neuen Sprecherin des Weißen Hauses ernannt. Aus dem Verteidigungsministerium komme zudem Alyssa Farah, die als strategische Kommunikationsdirektorin einsteige, hieß es am Mittwoch in einer Stellungnahme der Regierungszentrale. McEnany folgt damit auf Stephanie Grisham, die den Posten am Dienstag nach weniger als einem Jahr verlassen hatte, um als Stabschefin für First Lady Melania Trump zu arbeiten. US-Medien hatten am Dienstag unter Berufung auf Insider bereits über McEnanys bevorstehenden Wechsel berichtet.