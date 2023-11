Sexualstraftäter aus den USA Dutzende Frauen betäubt und missbraucht – CIA-Agent bekennt Schuld

Bei einer Untersuchung seiner elektronischen Geräte fanden Ermittler fast 500 Videos und Fotos von nackten, bewusstlosen Frauen. Auf vielen davon sei der 47-Jährige dabei zu sehen, wie er sie befummele, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die identifizierten Opfer stammen unter anderem aus Mexiko und Peru und beschrieben Gedächtnislücken in Bezug auf ihre Treffen mit dem Angeklagten. Die Polizei stieß zudem auf einen belastenden Online-Suchverlauf für Begriffe wie „Wodka & Valium“. In einer E-Mail an eine Online-Apotheke schrieb der Mann: „Hallo, haben Sie Chloralhydrat gegen Schlaflosigkeit?“