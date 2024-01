In den USA Fenster und Rumpf brechen in der Luft – Boeing muss notlanden

„Auf dem Alaska-Airlines-Flug 1282 von Portland, Oregon, nach Ontario, Kalifornien, kam es heute Abend kurz nach dem Abflug zu einem Zwischenfall“, so die Fluggesellschaft am Freitag (Ortszeit) in einer Mitteilung. „Das Flugzeug ist mit 174 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern sicher auf dem Portland International Airport gelandet.“ Ein Passagier schickte dem Sender KATU-TV ein Foto, auf dem neben mehreren Sitzen ein klaffendes Loch in der Seite der Maschine zu sehen war. Es war zunächst unklar, ob es Verletzte gab.