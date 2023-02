Laut Medienberichten Bischof in Kalifornien offenbar erschossen

Der Tod von US-Weihbischof David O'Connell hat Entsetzen ausgelöst. Der als Friedensstifter bekannte Geistliche wurde am Wochenende in seinem Haus in Kalifornien erschossen aufgefunden, wie US-Medien wie die „Los Angeles Times“ berichten. Die Polizei bestätigte eine Ermittlung wegen eines Todesfalls durch eine Schusswaffe. Ein männliches Opfer sei entdeckt und noch am Tatort für tot erklärt worden. Noch hätten die Ermittler keine Hinweise auf Täter oder Motiv. O'Connell stammte aus dem irischen Cork und wirkte seit 45 Jahren in der Erzdiözese Los Angeles, seit 2015 als Weihbischof.