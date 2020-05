Die Besatzungskapsel „Dragon“ auf einer „Falcon 9“-Rakete. Die „Falcon 9“-Rakete soll bei der Demo-2-Mission am Mittwoch, 27. Mai 2020, zwei Astronauten in einer Kapsel zur Internationale Raumstation ISS in den Orbit schicken - beides sind Entwicklungen des von Musk gegründeten Unternehmens SpaceX.