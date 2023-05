Volkszählung zeigt Die USA altern im Rekordtempo

Die Menschen in den Vereinigten Staaten werden immer älter. Der Anteil der Amerikaner über 64 Jahre an der Gesamtbevölkerung wuchs zwischen 2010 und 2020 um mehr als ein Drittel. Das ist das am Donnerstag veröffentlichte Ergebnis der letzten Volkszählung. Demnach war der Zuwachs an älteren Mitbürgern während der letzten 130 Jahre in keinem Jahrzehnt so groß. Das Durchschnittsalter ist in diesen zehn Jahren von 37,2 auf 38,8 Jahre gestiegen.