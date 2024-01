Viele offene Fragen Alabama plant erste Hinrichtung durch Stickstoff in den USA

Wenn das höchste US-Gericht nicht noch einen Riegel vorschiebt, wird Kenneth Eugene Smith an diesem Donnerstag in die Todeskammer des Holman-Gefängnisses in Alabama geführt. Dort wird man ihn auf einer Liege festschnallen und ihm eine Maske auf das Gesicht drücken, durch die dann reiner Stickstoff geleitet wird. Der US-Staat versichert, dass der Häftling binnen Sekunden das Bewusstsein verlieren und dann rasch sterben wird - an Stickstoff-Hypoxie, das heißt, Mangel an Sauerstoff durch - in diesem Fall erzwungenes - Einatmen von reinem Stickstoff.