Zweifel an geistiger Gesundheit 96-jährige Richterin will nicht in Rente – Kollegen suspendieren sie

Richterin Pauline Newman widersprach dieser Darstellung. Sie sei sowohl körperlich wie geistig in der Lage, über Rechtsfragen zu entscheiden. Ihre Kollegen stellten unbegründete Behauptungen auf, um sie wegen ihres Alters aus dem Amt zu drängen, so Newman. Sie wurde einst von Präsident Ronald Reagan ernannt und gehört dem Berufungsgericht in Washington seit fast vier Jahrzehnten an. Der U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit verhandelt Fälle, in denen es etwa um Regierungsverträge, Patente und Marken geht. Für Bundesrichter gibt es in den USA kein festgeschriebenes Rentenalter, sie werden auf Lebenszeit ernannt.