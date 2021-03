27 Menschen in Geländewagen : 15 Tote bei Unfall in Kalifornien

El Centro Tödlicher Unfall in Kalifornien nahe der mexikanischen Grenze: 15 Menschen sterben, als ein SUV und ein Lastwagen zusammenprallen. Die Ursache wird nun untersucht.

Bei einem schweren Unfall mit einem Lastwagen und einem Geländewagen in Südkalifornien sind nach Angaben eines Ärzteteams 15 Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen seien verletzt worden, sagte Judy Cruz von der Notfallabteilung des Krankenhauses Regional Medical Center in der Stadt El Centro am Dienstag in einer Pressekonferenz. Ihren Angaben zufolge befanden sich 27 Menschen in einem SUV-Fahrzeug. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei dem SUV um einen Ford Expedition, der für höchsten acht Insassen zugelassen ist.