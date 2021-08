US-Veteran rettete drei italienische Kinder : Wiedervereinigung nach mehr als sieben Jahrzehnten

Bologna Eine mutige Mutter verhindert vor mehr als 75 Jahren, dass ein Soldat das Feuer auf einen verdächtigen Weidenkorb eröffnet. Darin verbergen sich statt eines feindlichen Soldaten drei Kinder. Den Soldaten, der zögerte, haben sie nun wiedergetroffen.

Nach einer 20-stündigen Reise von Boca Raton, Florida, streckte Adler am Flughafen von Bologna seine Hand Bruno, Mafalda und Giuliana Naldi entgegen. Anschließend verteilte er amerikanische Schokoladenriegel, wie er es auch als 20 Jahre alter Soldat in der Gemeinde Monterenzio getan hatte.

Adler zittert noch immer, wenn er daran denkt, dass er nur Sekunden davon entfernt war, das Feuer auf den Korb zu eröffnen. Und nach all den Jahrzehnten leidet er nach Angaben seiner Tochter Rachelle Donley wegen des Krieges noch immer an Alpträumen. Doch die Kinder, beim Zusammentreffen damals zwischen drei und sechs Jahren alt, waren eine fröhliche Erinnerung. Die Adlers Kompanie blieb damals eine Weile in Monterenzio. Adler kam vorbei und spielte mit den Kindern.

„Sie lachten“, denkt die heute 80-Jährige zurück. „Sie waren glücklich, dass sie nicht geschossen hatten.“ Sie selbst verstand damals nicht, wie knapp sie mit dem Leben davongekommen war. „Wir hatten keine Angst vor irgendwas“. Sie erinnert sich auch an die Schokolade, die blau und weiß eingehüllt war. „Wir aßen so viel von dieser Schokolade“, lacht sie.

In der Corona-Pandemie hatte sich Adlers Tochter Donley dazu entschieden, die Kinder von dem Schwarzweißfoto mit Hilfe Sozialer Netzwerke zu suchen, beginnend mit Veteranengruppen in Nordamerika.

Schließlich entdeckte der italienische Journalist Matteo Incerti, der Bücher über den Zweiten Weltkrieg verfasst hat, das Bild. Anhand eines kleinen Details auf einem anderen Foto machte er Adlers Regiment ausfindig und wo es in Kriegstagen stationiert war. Das Foto mit dem lächelnden Soldaten und den drei Kindern wurde schließlich in einer Lokalzeitung veröffentlicht - und führte zur Entdeckung der Identitäten der drei Kinder, die inzwischen alle Großeltern geworden sind.

Im Dezember gab es ein erstes Zusammentreffen per Video. Das echte Treffen folgte nun nach Reiseerleichterungen in der Pandemie, die Adler die Reise über den Atlantik möglich machten. „Ich bin so froh und so stolz auf ihn“, sagt Donley. Weil ihr Vater gezögert habe, gebe es Generationen von Menschen. In Sekunden hätte alles anders kommen können.