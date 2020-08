US-Wahl 2020 : Rapperin Cardi B interviewt Joe Biden

New York Der designierte Kandidat der US-Demokraten stellt sich der Rapperin, die für ihre ungefilterten Kommentare berühmt ist. Biden verrät ihr unter anderem, welche Hoffnungen er in junge Menschen steckt.

Rap-Star Cardi B (27) hat den designierten demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden für das Magazin „Elle“ interviewt - und dabei keinen Hehl aus ihren politischen Prioritäten gemacht. „Ich habe eine ganze Liste von Dingen, die unser nächster Präsident für uns tun soll. Aber zuerst möchte ich nur Trump raus haben. Sein (loses) Mundwerk bringt uns in Schwierigkeiten“, sagte die Musikerin in dem am Montag veröffentlichten Interview.

Sie sei es leid, von US-Präsident Donald Trump zum Beispiel zur Entwicklung der Corona-Pandemie belogen zu werden. In dem Video-Interview ging es auch um Bildung und Bürgerrechte, vor allem um die Anti-Rassismus-Proteste, aus denen der 77-jährige Biden wegen der großen Beteiligung auch junger weißer Menschen Hoffnung schöpft. „Der Grund, warum ich so optimistisch bin, ist Eure Generation. Ihr seid die klügste, am besten ausgebildete, am wenigsten vorurteilsvolle und engagierteste Generation in der Geschichte. Und ihr werdet Dinge ändern“, so Biden.