Lehrerin zu Tode geprügelt US-Teenager bekennt sich des Mordes schuldig

Eineinhalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod ihrer Spanischlehrerin in den USA hat sich einer der angeklagten Teenager des Mordes schuldig bekannt. Willard M. sagte am Dienstag allerdings vor Gericht, er habe nur Schmiere gestanden, während der Mitangeklagte Jeremy G. mit einem Baseballschläger auf die 66-Jährige eingeprügelt habe. M. räumte aber ein, an der Planung der Attacke beteiligt gewesen zu sein. Nach der Tat im November 2021 hatten sich die beiden zunächst nicht schuldig bekannt.