Im US-Staat Utah : 15-Jähriger erschießt versehentlich einen Freund

Salt Lake City Im US-Staat Utah hat ein 15 Jahre alter Junge aus Versehen einen 13-jährigen Freund erschossen. Er wusste laut Ermittlern nicht, dass die Waffe, die er mitgebracht hatte, geladen gewesen sei.

Die Polizei teilte am Sonntag (Ortszeit) mit, die Jugendlichen hätten sich am Samstag auf dem Parkplatz einer Kirche in West Jordan, einem Vorort von Salt Lake City getroffen. Der ältere habe eine Waffe mitgebracht, aus der sich ein Schuss gelöst und den jüngeren tödlich getroffen habe.