Tat im Internet übertragen : Mann erschießt vier Menschen im US-Staat Tennessee

Memphis Ein 19 Jahre alter Mann hat am Mittwoch über mehrere Stunden immer wieder an verschiedenen Orten auf Menschen geschossen. Vier Personen wurden tödlich getroffen, weitere verletzt.

Ein Mann hat in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee laut den örtlichen Behörden vier Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz mitteilte, eröffnete der 19-jährige mutmaßliche Täter in einem Zeitraum von etwa acht Stunden und an mindestens acht verschiedenen Orten das Feuer. Das erste Opfer wurde demnach am Mittwochmittag erschossen, es folgte eine mehrstündige Suche nach dem weiter durch die Stadt fahrenden Mann, bis er am Abend festgenommen werden konnte. Zu seinem Motiv gab es zunächst keine Angaben.