Tragödie im US-Staat Pennsylvania : Fünf Kinder sterben bei Feuer in Tagesstätte

Fünf Kinder sterben bei Feuer in Tagesstätte

Ein Feuerwehrmann am Brandort: Fünf Kinder haben in der Nacht auf Samstag im US-Bundesstaat Pennsylvania durch ein Feuer ihr Leben verloren. Foto: AP/Greg Wohlford

Erie Fünf Kinder im Alter zwischen acht Monaten und sieben Jahren sind in der Nacht auf Samstag in der Einrichtung gestorben. Die Umstände der Tragödie sind noch unklar.

Eine Frau, die ebenfalls in dem Haus gewesen sei, sei verletzt in ein Krankenhaus geflogen worden, sagte Feuerwehrchefinspektor John Wodomski der Zeitung „Erie Times-News“. Außerdem sei ein Nachbar verletzt worden.

Das Feuer sei in Erie am frühen Samstagmorgen um 01.15 Uhr (Ortszeit) gemeldet worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Eine Organisation zur Wirtschaftsförderung in der Stadt hat unter der Adresse, wo das Feuer ausbrach, eine Tagesstätte eingetragen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.