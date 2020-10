Neubesetzung Oberstes US-Gericht : Barrett weicht in Anhörung kontroversen Fragen aus

Washington Amy Coney Barrett ist die Wunsch-Kandidatin von US-Präsident Trump für die frei gewordene Position der Richterin am Obersten Gericht der USA. In dieser Woche muss sie sich den Fragen des US-Senats stellen.

In einem persönlichen Moment sprach Barrett über den Effekt, den der Tod des schwarzen Amerikaners George Floyd bei einer Festnahme auf ihre Familie gehabt habe. Sie hat zwei adoptierte Kinder aus Haiti. Der demokratische Senator Dick Durbin fragte Barrett, ob sie das Video gesehen habe, in dem ein Polizist rund acht Minuten lang sein Knie im Nacken des am Boden liegenden Floyd hielt, der danach starb. Das sei sehr persönlich für meine Familie, „wir haben zusammen geweint“, sagte Barrett. Sie habe mit ihren Kindern darüber sprechen müssen, welche Folge ihre Hautfarbe in ihrem Leben spielen könne. „Rassismus ist abscheulich“, sagte Barrett. „Ich denke, es ist eine unbestreitbare Aussage, dass Rassismus in unserem Land fortbesteht.“