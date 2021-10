Umstrittene Netflix-Serie : US-Schulen verbieten "Squid Game"-Kostüme an Halloween

US-Schulen verbieten "Squid Game"-Kostüme an Halloween

New York Einige Schulen im US-Bundesstaat New York haben für Halloween Kostüme aus der beliebten Netflix-Serie "Squid Game" verboten. Sie könnten „gewaltverherrlichende Botschaften vermitteln, heißt es als Begründung.

Wie der Chef der Schulaufsicht des Schulbezirks Fayetteville-Manlius am Donnerstag mitteilte, dürften die Kinder die Kostüme nicht tragen, "weil sie gewaltverherrlichende Botschaften vermitteln könnten". Am letzten Schultag vor Halloween kommen Schüler in US-Schulen häufig kostümiert zum Unterricht.