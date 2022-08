Tod durch Unfall : US-Schauspielerin Anne Heche in Hollywood bestattet

11 Bilder Bilder aus dem Leben von Anne Heche

Los Angeles US-Schauspielerin Anne Heche ist in Los Angeles beigesetzt worden. Sie sei eingeäschert und auf dem berühmten Friedhof Hollywood Forever Cemetery bestattet worden. Heche war vor zwei Wochen mit ihrem Auto in ein Haus gerast.

Mehr als zwei Wochen nach ihrem folgenschweren Unfall ist US-Schauspielerin Anne Heche in Los Angeles beigesetzt worden. Wie ihre Familie am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, wurde Heches Leichnam eingeäschert. Ihre Asche wurde daraufhin in einem Mausoleum auf dem berühmten Friedhof Hollywood Forever Cemetery bestattet, auf dem viele andere Filmgrößen und andere Stars ihre letzte Ruhestätte fanden.

Heches Sohn Homer Laffoon teilte der Nachrichtenagentur AP mit, dass er und sein Halbbruder Atlas Tupper überzeugt seien, dass „unsere Mama den Ort geliebt hätte, den wir für sie ausgesucht haben - er ist wunderschön, ruhig und sie wird unter ihren Hollywood-Kollegen sein.“

Am 5. August war Heche in einem Viertel im Westen von Los Angeles mit ihrem Auto in hohem Tempo in ein Haus gerast. Dabei brach ein Feuer aus, als die Schwerverletzte dort eingeklemmt im Wagen saß. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Am 11. August wurde Heche für hirntot erklärt, doch blieb sie für drei weitere Tage an lebenserhaltenden Geräten angeschlossen, damit ihre Organe gespendet werden konnten. Später wurde ihr Tod von der Gerichtsmedizin als Unfall eingestuft, als Todesursache wurden Rauchvergiftungen und Verbrennungen genannt.

Heche zählte in den späten 90er Jahren zu den größten Hollywoodstars. Im Krimidrama „Donnie Brasco“ spielte sie an der Seite von Johnny Depp, in „Sechs Tage, sieben Nächte“ stand sie mit Harrison Ford vor der Kamera, im Katastrophenfilm „Volcano“ mit Stars wie Tommy Lee Jones und Don Cheadle. Bekannt war sie außerdem aus TV-Serien wie „Chicago P.D.“ und „Ally McBeal“. In ihren Memoiren von 2001 machte Heche auch ihren jahrelangen Kampf mit psychischen Problemen und eine von sexuellem Missbrauch überschattete Kindheit zum Thema.

