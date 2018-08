US-Präsident Donald Trump für Veröffentlichung von Bauplänen für Waffen aus 3D-Drucker - Facebook will das verbieten

Facebook will Baupläne für Waffen aus 3D-Drucker verbieten

San Francisco In den USA wird derzeit diskutiert, ob Anleitungen für die Herstellung von Schusswaffen mit einem 3D-Drucker für alle Bürger frei zugänglich sein sollten. US-Präsident Donald Trump hat der Veröffentlichung zugestimmt.

Facebook will die Verbreitung von Bauplänen für Schusswaffen aus dem 3D-Drucker verbieten. Die Veröffentlichung solcher Anleitungen verstoße gegen die Gemeinschaftsstandards von Facebook, sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag (Ortszeit). Links zu Internetseiten, die Pläne für Waffen aus dem 3D-Drucker oder computergesteuerten Fräsen anbieten, würden künftig gelöscht. Facebook verbietet in seinen Richtlinien bereits länger den Verkauf oder Tausch von Schusswaffen.