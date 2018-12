In der Winterausgabe: Playboy zeigt Stormy Daniels „in einem neuen Licht“

In der Winterausgabe

Los Angeles Stormy Daniels hat in diesem Jahr Schlagzeilen gemacht wie kaum eine andere. Nun zeigt der US-Playboy die 39-Jährige in Schwarz-Weiß-Aufnahmen. „Ein Traum wird wahr“, sagt die frühere Porno-Schauspielerin.

Stormy Daniels freut sich über ihr erstes „Playboy“-Shooting. „Das ist für mich ein Traum, der wahr wird. Danke an alle, die dieses Shooting möglich gemacht haben“, schrieb Daniels auf Instagram. Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto, das sie im offenen, schwarzen Mantel und schwarzen Netzstrumpfhosen lasziv an eine Wand gelehnt zeigt. Die Bilder erscheinen in der aktuellen Winterausgabe.