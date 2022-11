Unfall in eigener Garage : US-Moderator Jay Leno bei Benzinbrand schwer verletzt

Jay Leno erlitt am Wochenende bei einem Brand in der Garage des Autoliebhabers Verbrennungen, sagte aber am Montag, dass es ihm gut gehe. (Archivfoto) Foto: AP/John Salangsang

Los Angeles Leno ist als leidenschaftlicher Sammler von Autos und Motorrädern bekannt. Am Montag ist es in seiner Garage in Los Angeles zu einem schweren Unfall gekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der ehemalige Late-Night-Moderator Jay Leno hat sich bei einem Benzinbrand schwere Verbrennungen zugezogen. Er sei aber okay, teilte der 72-Jährige der Nachrichtenagentur AP am Montag mit. „Ich bin ok. Brauche nur ein oder zwei Wochen, um wieder auf die Beine zu kommen.“ Ursache und Zeitpunkt des Brands waren zunächst unklar. Der Ex-Gastgeber der „Tonight Show“ hat eine große Autosammlung, die er in einer Garage in Burbank nördlich von Los Angeles beherbergt. Aus seiner Leidenschaft machte der Komiker sogar eine Fernsehserie, die beim Sender CNBC unter dem Titel „Jay Leno's Garage“ läuft.

Das „People“-Magazin berichtete am Montag zunächst, dass Leno einen für kommenden Sonntag geplanten Auftritt auf einer Finanzkonferenz in Las Vegas wegen eines „schwerwiegenden medizinischen Notfalls“ habe absagen müssen. Dabei berief sich das Magazin auf eine Email an Teilnehmer der Veranstaltung.

Die „Tonight Show“ hatte Leno 1992 nach dem Abschied des langjährigen Gastgebers Johnny Carson übernommen. 2009 wurde Leno von Conan O'Brien beerbt, doch machte der Sender NBC nach einem Rückgang der Einschaltquoten einen Rückzieher und holte Leno 2010 zurück. Vier Jahre später war für den Komiker dann tatsächlich Schluss, Jimmy Fallon übernahm das Ruder.

Dieser Artikel wurde aktualisiert.

(albu/dpa)