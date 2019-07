Jeffrey Epstein : US-Milliardär wegen Frauenhandels festgenommen

Miami Der US-Milliardär Jeffrey Epstein ist unter dem Vorwurf des Frauenhandels festgenommen worden. Es ist nicht das erste Mal, dass er in Konflikt mit dem Gesetz kommt.

Wie der Fernsehsender CBS Miami berichtete, erfolgte die Festnahme am Samstag an einem Flughafen in New Jersey. Der Hedgefonds-Manager, dem bereits seit Jahren vorgeworfen wird, sexuelle Dienste unter anderem von Minderjährigen in Anspruch zu nehmen, soll demnach am Montag einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden.