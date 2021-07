Bis zum Abzug Ende August : US-Militär unterstützt afghanische Truppen mit Luftangriffen

Washington Derzeit werden die Truppen aus Afghanistan abgezogen. Das Land ist dennoch weiterhin instabil, die Taliban sind an vielen Stellen auf dem Vormarsch. Noch gibt es Unterstützung der Amerikaner aus der Luft.

Die US-Streitkräfte haben in dieser Woche mehrfach die afghanischen Truppen in ihrem Kampf gegen die Taliban mit Luftangriffen unterstützt. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, nannte am Donnerstag keine Einzelheiten, bestätigte aber mehrere Einsätze der Luftwaffe. Einer dieser Einsätze fand nach Angaben aus Sicherheitskreisen in der strategisch wichtigen Region Kandahar statt.