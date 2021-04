US-Medien berichten von Schüssen : Verdächtiger bei Vorfall am US-Kapitol wohl tot

Beamte der U.S. Capitol Police stehen in der Nähe eines Autos, das in eine Absperrung auf dem Capitol Hill in Washington gekracht ist Foto: AP/J. Scott Applewhite

Washington Zwei Polizisten und der Fahrer eines Autos wurden bei einem Zwischenfall am US-Kapitol in Washington am Freitag verletzt. Der Fahrer soll Medienberichten zufolge von den Polizisten erschossen worden sein.

Der Fahrer eines Autos, das eine Sicherheitsabsperrung am US-Kapitol gerammt hat, ist nach übereinstimmenden Medienberichten tot. Das berichteten am Freitag die Sender Abc News und CNN. Nachdem der Unbekannte in die Barriere gefahren sei, sei er mit einem Messer in der Hand aus dem Wagen gestiegen. Daraufhin sei auf ihn geschossen worden.

Die Kapitol-Polizei bestätigte den Tod des Verdächtigen auf Anfrage zunächst nicht. Zwei Polizisten wurden bei dem Zwischenfall am Sitz des US-Kongresses verletzt.

(chal/dpa)