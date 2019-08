„Begrenzte Anzahl“ von Geräten : US-Luftverkehrsbehörde verbietet Apple-Laptops in Flugzeugen

Palo Alto Die US-Luftverkehrsbehörde FAA hat einige Apple-Laptops in kommerziellen Flugzeugen verboten.

Die FAA teilte am Mittwoch mit, sie habe Fluggesellschaften im Juli darauf aufmerksam gemacht, dass Apple Batterien für Laptops vom Typ MacBook Pro zurückgerufen habe, weil sie in Flammen aufgehen könnten. Unter FAA-Vorschriften können potenziell gefährliche Gegenstände wie Lithium-Batterien nicht an Bord genommen oder in aufgegebenes Gepäck gesteckt werden, wenn sie im Zusammenhang mit einem Rückruf aus Sicherheitsgründen stehen.