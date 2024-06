Geschenkgutschein zur Wiedergutmachung US-Krankenhaus glaubt Sänger von bekannter Motown-Band nicht – und fixiert ihn

Das Krankenhauspersonal habe fälschlicherweise angenommen, Morris sei mental beeinträchtigt, als er seine Identität als Prominenter genannt habe, hieß es in der Klage. Die Four Tops wurden in den 50er Jahren gegründet und hatten Hits wie „I Can't Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch)“ und „It's The Same Old Song“. Die Gruppe wurde 1990 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Morris ist allerdings keines der Gründungsmitglieder, sondern stieß erst 2019 zu der Gruppe.