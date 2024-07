Comedy-Star mit langer Karriere US-Komiker Bob Newhart ist tot

CNN zitierte Digney mit den Worten, der Tod des preisgekrönten Entertainers sei „das Ende einer Comedy-Ära“. Der 1929 im US-Bundesstaat Illinois geborene George Robert „Bob“ Newhart schaffte Anfang der 1960er Jahre mit einem Comedy-Album seinen Durchbruch. Zuvor hatte er als Buchhalter in Chicago sein Geld verdient. In den darauffolgenden Jahrzehnten spielte er in zahlreichen Filmen und Serien mit.