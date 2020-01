Update zur Behebung steht bereit : NSA entdeckt Sicherheitslücke bei Windows 10

Redmond Die sichere Kommunikation im Betriebssystem war gefährdet, wie der amerikanische Geheimdienst herausfand. Microsoft stellte Updates zur Behebung des Fehlers bereit.

Der US-Geheimdienst NSA hat eine Sicherheitslücke in Microsofts Betriebssystem Windows 10 entdeckt. Hacker wären dadurch in der Lage gewesen, scheinbar sichere Kommunikation abzufangen, teilte Microsoft am Dienstag mit.