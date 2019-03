Tragischer Unfall: US-Country-Sänger stirbt durch versehentlichen Schuss

Houston Country-Sänger Justin Carter ist tot. Er ist offenbar bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Ein Schuss löste sich aus einer Pistole, die eigentlich nur Requisite für einen Videodreh war.

Es ist offenbar ein tragisches Unglück, das in Houston, Texas geschehen ist. Country-Sänger Justin Carter ist US-Medienberichten zufolge am Samstag von einem Schuss aus einer Pistole, der sich versehentlich löste, getötet worden. Dem TV-Sender „abc13“ hat das Management des Sängers den Vorfall bestätigt. Carter hielt sich für einen Videodreh in Houston auf. Die Pistole sollte dem TV-Sender zufolge als Requisite dienen. Der Sänger brachte sie offenbar in einer Tasche mit. In seinem Appartement löste sich ein Schuss und traf den Sänger tödlich. Er wurde 35 Jahre alt.