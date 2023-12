Mit 86 Jahren US-Comedy-Pionier Tom Smothers gestorben

US-Comedylegende Tom Smothers, der mit seinem jüngeren Bruder Dick zu den bekanntesten Komikern der USA zählte, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er sei am 26. Dezember einer Krebserkrankung erlegen, teilte das Kulturinstitut National Comedy Center am Mittwoch (Ortszeit) mit. Der aus New York stammende Künstler war mit seinem Bruder als singendes Duo The Smothers Brothers bekanntgeworden. „Tom war nicht nur der liebevolle ältere Bruder, den sich jeder in seinem Leben wünscht, er war auch ein einzigartiger kreativer Partner“, schrieb der 85-jährige Dick in einer Mitteilung.