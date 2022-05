Provokanter US-Comedian : Dave Chappelle bei Auftritt in Los Angeles angegriffen

Los Angeles US-Comedian Dave Chappelle macht Witze auf Kosten von Transpersonen und Opfern von sexuellem Missbrauch - und wird dafür kritisiert. Nun ist Chapelle bei einem Auftritt auf der Bühne angegriffen worden.

Übereinstimmenden Berichten und Videos in Sozialen Medien zufolge stand der 48-Jährige bei einer Veranstaltung des Streamingdienstes Netflix am Dienstagabend (Ortszeit) in Los Angeles auf der Bühne der Hollywood Bowl, als sich ihm ein Mann näherte. Augenzeugen beschrieben in US-Medien, dass dieser den umstrittenen Komiker gerammt habe und anschließend von einer Vielzahl von Menschen überwältigt worden sei.