Gesetz unterschrieben : US-Bundestaat Mississippi schafft Konföderierten-Flagge endgültig ab

Jackson Die 126 Jahre alte Flagge des US-Bundesstaats Mississippi ist Geschichte. Sie wurde überwiegend als rassistisch angesehen, weil die Fahne die Kriegsflagge der Konföderierten beinhaltet.

Der republikanische Gouverneur Tate Reeves unterschrieb das entsprechende Gesetz am Dienstagnachmittag (Ortszeit). Die Kriegsflagge der Konföderierten besteht aus einem roten Feld mit einem blauen X und 13 weißen Sternen. Rassisten hatten sie 1894 in die obere linke Ecke der Fahne von Mississippi gepackt. Insbesondere seit den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in den vergangenen Wochen war der Druck auf den Bundesstaat gewachsen, die Symbolik von Befürwortern der Sklaverei zu entfernen. Am Sonntag stimmten die Abgeordneten von Mississippi mit großer Mehrheit für die Abschaffung.