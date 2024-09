Von israelischen Soldaten US-Bürgerin im Westjordanland erschossen

Im von Israel besetzen Westjordanland ist eine 26 Jahre alte Amerikanerin erschossen worden. Die Frau habe am Freitag einen Kopfschuss erlitten und sei kurz nach dem Eintreffen im Krankenhaus gestorben, sagten zwei Ärzte der Nachrichtenagentur AP. Zeugen und palästinensische Medien berichteten, die Frau sei von israelischen Soldaten getroffen worden, als sie in Beita an einer Demonstration gegen einen Siedlungsausbau im Norden des Westjordanlandes teilnahm.