Weltrekord US-Bürger nach mehr als 70 Jahren in Eiserner Lunge gestorben

Mehr als 70 Jahre lebte er in einer Eisernen Lunge – nun ist der US-Bürger Paul Alexander tot. Sein Bruder sei im Alter von 78 Jahren gestorben, teilte am Mittwoch Philip Alexander auf Facebook mit. „Mit schwerem Herzen muss ich mitteilen, dass mein Bruder in der vergangenen Nacht gestorben ist.“ Laut einem Eintrag auf dem Tiktok-Kanal von Paul Alexander war dieser in die Intensivstation gebracht worden, nachdem er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte.