Hurrikan trifft US-Ostküste : Behörden bedürchten viele Tote durch Hurrikan „Ida“ in Louisiana

Umgestürzte Strommasten blockieren eine Straße in Metairie- Foto: dpa/Steve Helber

New Orleans Einen Tag nachdem Hurrikan „Ida“ in Louisiana auf Land getroffen ist, wird das Ausmaß der Schäden immer deutlicher. Das Strom- und Mobilfunknetz brach in weiten Teilen des US-Staats zusammen, viele Straßen waren unpassierbar. Die Behörden rechnen mit vielen Opfern.

Hunderte Einsatzkräfte schwärmten in Booten und Helikoptern aus, um zu durch Überschwemmungen eingeschlossenen Menschen zu gelangen. Zwar wurde „Ida“ erst für mindestens einen Todesfall verantwortlich gemacht, doch rechnete das Büro von Gouverneur John Bel Edwards mit „vielen weiteren bestätigten Todesopfern“. Darauf deute das Ausmaß der Zerstörung hin, sagte seine Sprecherin Christina Stephens.

Auf den Tag genau 16 Jahre nach dem verheerenden Hurrikan „Katrina“ mit rund 1800 Toten war „Ida“ am Sonntag mit Windgeschwindigkeiten bis 230 Kilometer pro Stunde auf Land getroffen. Er war damit der fünftstärkste Hurrikan, der je das US-Festland erreicht hat. Über Land schwächte sich „Ida“ über Nacht auf dem Weg ins Landesinnere zu einem Tropensturm ab, brachte allerdings Louisiana und später auch Mississippi heftige Regenfälle und starke Windböen. Die Gefahr war also längst nicht vorbei. Südlich von New Orleans brachen mehrere Dämme oder wurden überflutet, wie die Behörden mitteilten. Menschen warteten in Dachböden und auf Dächern auf Hilfe.

Seit Sonntagabend war ganz New Orleans ohne Strom. Der Hurrikan hatte einen riesigen Freileitungsmast in der Gemeinde Jefferson Parish am Fluss Mississippi River geknickt und umgestürzt. Die Leitungen fielen ins Wasser und sorgten für weitreichende Ausfälle, wie der Direktor für Notfallmanagement in der Gemeinde, Joe Valiente, mitteilte. Der Strommast hatte 2005 „Katrina“ noch standgehalten. Er ist einer von acht Energiequellen für ganz New Orleans. Die Beeinträchtigung eines Versorgungsweges habe wohl dazu geführt, dass alle anderen auch ausgefallen seien, sagte Deanna Rodriguez, Chefin des in New Orleans ansässigen Stromversorgers Entergy.

Laut der Website PowerOutage.us, die Stromausfälle dokumentiert, hatten am Montag mehr als eine Million Haushalte in Louisiana und Mississippi keinen Strom, es sei denn, sie hatten Generatoren zu Hause. Generatoren treiben auch die Pumpen an, die Wasser von den Straßen der Stadt ableiten. Es wurde erwartet, dass die Regenfälle durch „Ida“ das Pumpensystem an seine Grenzen bringen würden.

Das Büro des Gouverneurs sprach von augenscheinlich „katastrophalen“ Schäden am Stromnetz. Allein in rund zehn Gemeinden sei das gesamte Energienetz zusammengebrochen, ergänzte Valiente. Es könnte sechs Wochen dauern, bis die Stromversorgung ganz wiederhergestellt sei.

Das Mobilfunksystem im Südosten Louisianas war außer Betrieb. Viele behalfen sich mit Walkie-Talkies, das Personal im Gouverneursbüro hatte keine funktionierenden Telefone.

Am Montag waren mehr als 2200 Evakuierte in 41 Notunterkünften untergebracht. Die Zahl dürfte steigen, da noch Menschen gerettet wurden oder aus ihren überfluteten Häusern flüchteten. Der Staat arbeite daran, Betroffene so schnell wie möglich in Hotels zu verlegen, damit coronakonforme Abstandsregeln eingehalten werden könnten, sagte Stephens, die Sprecherin des Gouverneurs. „Dies ist ein Covid-Albtraum.“ Man gehe von einem Anstieg der Fallzahlen im Zusammenhang mit dem Hurrikan aus.

Hinzu kam, dass vier Krankenhäuser in Louisiana beschädigt wurden, wie die Bundesbehörde für Katastrophenhilfe bekanntgab. Rund 40 medizinische Einrichtungen erhielten ihren Betrieb mit Generatorstrom aufrecht.

In Prairieville, einem Vorort der Hauptstadt von Louisiana, Baton Rouge, stürzte ein Baum auf ein Haus, wie die Polizei mitteilte. Ein Mensch sei tot aufgefunden worden. In New Orleans riss der Wind an Markisen, brachte Gebäude zum Schwanken und ließ Wasser aus dem Lake Pontchartrain austreten. Das Büro der Küstenwache habe mehr als ein Dutzend Berichte über losgerissene Boote erhalten, sagte Sprecher Gabriel Wisdom. Aus LaPlace, einer Gemeinde am Lake Pontchartrain, wurden ebenfalls Überflutungen gemeldet. Bewohner baten in den sozialen Medien darum, mit Booten aus ihren Häusern gerettet zu werden.

Gouverneur Edwards sagte am Sonntagabend, die die Aufräumarbeiten könnten mehrere Wochen dauern. Am Montagmorgen ließ der Regen nach und einige wagten sich wieder aus ihren Häusern.

(felt/dpa)