Ungewöhnliches Souvenir : US-Beamte finden Raketenwerfer aus Kuwait im Fluggepäck

Dieses von der Verkehrssicherheitsbehörde TSA zur Verfügung gestellte Foto zeigt einen Teil eines Raketenwerfers am Flughafen von Baltimore. Foto: AFP/HANDOUT

Baltimore Da staunten die Beamten am Flughafen in Baltimore nicht schlecht. Bei einem Reisenden stellten sie einen Raketenwerfer im Gepäck fest. Die Erklärung überrascht dann jedenfalls doch.

Einen Raketenwerfer haben Sicherheitsleute am Flughafen von Baltimore an der US-Ostküste im Gepäck eines Fluggastes entdeckt. Die Verkehrssicherheitsbehörde TSA berichtete am Montag (Ortszeit) bei Twitter über den ungewöhnlichen Fund. Demnach brachte ein Reisender den Raketenwerfer als Souvenir aus Kuwait mit.