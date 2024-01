Künstliche Intelligenz US-Autoren und Medien verklagen das Unternehmen ChatGPT

Verstoßen ChatGPT und Co. gegen das Urheberrecht und das Gesetz für fairen Wettbewerb? Das sollen einige hochkarätige Klagen vor einem New Yorker Bundesgericht klären, die die Zukunft von Programmen mit Künstlicher Intelligenz auf den Prüfstand stellen. Schließlich wären Chatbots wie die des US-Softwareunternehmens OpenAI und seines Geschäftspartners Microsoft nicht so wortgewandt und fachkundig, wenn sie nicht riesige Mengen urheberrechtlich geschützter menschlicher Werke verarbeitet hätten.