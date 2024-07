Urteil nach über acht Jahren Lebenslange Haftstrafen nach Terroranschlag in Ankara mit 103 Toten

Am 10. Oktober 2015 hatten sich zwei Selbstmordattentäter in der türkischen Hauptstadt Ankara inmitten einer Friedensdemonstration in der Nähe des Bahnhofs in die Luft gesprengt. Die Regierung macht die Terrormiliz Islamischer Staat verantwortlich, die sich jedoch nicht zu dem Attentat bekannte. Der Anschlag erfolgte damals nur wenige Wochen vor Neuwahlen im Parlament. Die damalige prokurdische Oppositionspartei HDP, die inzwischen in Dem umbenannt wurde, war nach eigener Einschätzung Ziel des Attentats.