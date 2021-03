Urteil in Los Angeles : Mann ertränkt autistische Söhne und wird zu 212 Jahren Haft verurteilt

Urteil in Los Angeles

Los Angeles Ein Mann in Kalifornien soll seine zwei austistischen Söhne absichtlich ertränkt haben, um die Lebensversicherung zu kassieren. In Los Angeles wurde der 45-Jährige zur Höchststrafe verurteilt.

Ein Bundesrichter in Los Angeles verhängte am Donnerstag die Höchststrafe von 2121 Jahren gegen den 45-jährigen Ali Elmezayen. Der Verurteilte sei ein „gieriger und brutaler Killer.“ Der Familienvater habe einen „bösartigen und teuflischen Plan“ ausgeheckt, um an Geld zu kommen.