Flugzeugabsturz Air France und Airbus im Rio-Paris-Prozess freigesprochen

Die Maschine vom Typ A330-203 war in der Nacht zum 1. Juni 2009 zwischen Paris und Rio in den Atlantik gestürzt. Unter den 228 Toten waren auch 28 Deutsche. In dem Prozess, der im Oktober begonnen hatte, ging es um die Frage, ob Airbus und Air France ein Problem mit den Geschwindigkeitsmessern des Flugzeug unterschätzt hatten. Das Gericht sprach in dem Zusammenhang von „Fehlern“, die die Überlebenschance der Opfer verringert hätten. Bei der Urteilsverkündung war ein Raunen der Enttäuschung im vollbesetzten Gerichtssaal zu hören.