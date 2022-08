Drei Infektionen gleichzeitig : Mann nach Spanien-Urlaub positiv auf Affenpocken, Corona und HIV getestet

Catania Nach seinem Urlaub klagte ein 36-Jähriger plötzlich über Fieber, Hautläsionen und eine Entzündung in der Leistengegend. Nachdem er sich im Krankenhaus behandeln ließ, folgte die Schockdiagnose: Er hatte sich mit HIV, Corona und Affenpocken gleichzeitig infiziert.

So hatte er sich das Ende seines Urlaubs mit Sicherheit nicht vorgestellt: Neun Tage Fieber, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen sowie permanente Müdigkeit waren nur ein paar der Symptome, die einem Italiener bei der Rückkehr von seinem Spanien-Urlaub das Leben schwer machten. Auch klagte der 36-Jährige, der in seinem Urlaub ungeschützten Sex mit Männern gehabt haben soll, über Schmerzen in der Leistengegend.