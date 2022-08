Vom Gardasee bis zum Lago Maggiore : So schön sind Italiens Seen

So schön sind Italiens Seen

Düsseldorf Malerische Landschaften und das mediterrane Klima machen Italien zu einem der beliebtesten Urlaubsländer der Welt. Die vielen Seen des Landes sollten unbedingt Teil einer gelungen Reise sein. Wir stellen Ihnen die schönsten davon vor und verraten, auf welche Sehenswürdigkeiten Sie sich freuen dürfen.

Es gibt nur wenige Reiseziele, die Urlaubern so viel bieten wie Italien . Atemberaubende Bergketten, romantische Dörfer und faszinierende Sehenswürdigkeiten mit gewaltiger Historie - all das können Reisende dort entdecken. Das geschichtsträchtige Land an der Adria ist nicht nur bei Kultur-Fans und Hobby-Historikern ein beliebtes Ziel, sondern lädt auch Wanderer und Badetouristen dazu ein, „la dolce vita“ zu genießen.

Wo schon die Römer ihre Villen bauten, finden sich noch heute romantische Seenlandschaften. Wir stellen Ihnen in unserer Bilderstrecke die schönsten Seen vor und wissen, was Sie sich dort und in der Umgebung unbedingt anschauen sollten.