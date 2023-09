Leerer, aber genauso schön 10 lohnenswerte Alternativen zu überlaufenen Reisezielen

Santorin in Griechenland, die Baleareninsel Mallorca oder Bodrum in der Türkei sind wohlbekannt unter Reisenden, weil es dort schön ist, die Sonne oft scheint, das Meer ein wenig blauer oder die Szenerie so authentisch ist. So zieht es denn auch viele Menschen dorthin. Dieses Jahr erst recht. Der Touristenstrom nach der Pandemie ist wieder richtig in Fahrt gekommen. So berichtet die Deutsche Presse-Agentur, dass in Spanien 2023 der Touristenrekord von 2019 gebrochen werden könnte.