Sich erleichtern direkt an der Seine, während die Touristen auf den Booten vorbeifahren? Möglich ist das nun in Paris - dank eines Freiluft-Urinals. Doch die kommen nicht bei allen gut an. Das neueste - hier zu sehen - steht auf der Ile Saint-Louis mitten in der Stadt. Und das sorgt bei Anwohnern für Unmut und bei Touristen mitunter für Verwunderung.